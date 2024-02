METAL HAMMER präsentiert: Apocalyptica

Apocalyptica freuen sich, die „Plays Metallica Vol. 2“-Tour anzukündigen und damit das mit ihrem mittlerweile legendären Debütalbum begonnene Kapitel weiterzuschreiben. Die Geschichte begann 1996, als einige Cellisten an Helsinkis weltbekannter Sibelius Akademie sich für eine sinfonische Hommage an die Heavy Metal-Titanen Metallica zusammentaten. Unzählige Shows später kehren die klassisch geschulten Musiker von Apocalyptica nun zu diesen Wurzeln zurück.



Bandgründer Eicca Toppinen kommentiert: „Es ist unglaublich, dass unser Tribut an Metallica nach so vielen Jahren noch immer so beliebt ist. Unsere Liebe an diese Band mit auf der Bühne mit dem Publium zu teilen, ist eine magische Erfahrung. Wir werden die Show auf ein neues Level anheben und können es kaum erwarten, sie unseren Fans darzubieten!“

Apocalyptica – „Plays Metallica Vol. 2“-Tour 2024

26.09. Hamburg, Große Freiheit 36

07.10. Wiesbaden, Schlachthof

08.10. München, TonHalle

09.10. Köln, E-Werk

12.10. Dresden, Alter Schlachthof

13.10. Berlin, Columbiahalle

Der Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, den 23. Februar 2024. Neben regulären Karten werden über die Website der Band auch Upgrades für VIP-Experiences erhältlich sein.

