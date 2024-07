Nach dem Rockharz ist vor dem Rockharz: Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit 2024 und verkünden Bands und Ticket-Vorverkaufsstart für 2025.

Der letzte Festival-Tag mit der ersten Geländeräumung in der Festival-Historie (zum Glück ohne größere Schäden), dem grandiosen Gastspiel der Metal-Gods Judas Priest und dem magischen Festivalausklang mit Faun wird als besonderer Tag in die Geschichte des Rockharz eingehen. Doch nach dem Fest ist vor dem Fest, und am heutigen Montag, den 08.07.2024 um 17 Uhr startet bereits die Ticket-Vorverkaufsphase für das Rockharz 2025 mit den üblichen Frühbucheroptionen. Wie im vergangenen Jahr werden in den ersten sieben Tagen ausschließlich Stammkunden, die bereits im Rockharz-Shop registriert sind, die Möglichkeit haben, sich ihre Frühbucher-Packages zu sichern. Danach werden noch sieben weitere Tage Frühbucheroptionen…