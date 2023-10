METAL HAMMER präsentiert: Der W – Akustik-Tour

Der W rund um Frontmann und Böhse-Onkelz-Texter Stephan Weidner spielt innerhalb weniger Monate zwei nahezu ausverkaufte Clubtouren – Vollgas, Vollstrom, Vollkontakt. Euphorie gewaltig, Intensität gigantisch. Abende, von denen man sich noch lange erzählen wird. Und jetzt zieht man den Stecker. Der W geht im Mai 2024 auf Akustik-Tour, zum ersten Mal überhaupt im 17. Jahr der Band-Geschichte. Die Anhänger und der Spaß am eigenen Werk haben Der W in diesen Tagen auf den emotionalen Höhepunkt der Band-Geschichte getragen und genau deshalb soll es mit neuen großen Emotionen weitergehen. Zwölf Konzerte in elf Städten stehen auf dem Plan.

„Die letzten Konzerte waren großartig, ich hatte noch nie in der W-Geschichte so viel Spaß auf der Bühne, wie in den letzten Monaten. Die Band war wunderbar, die Leute waren großartig, alles ultra-intensiv“, sagt Weidner zum Aufbruch in ein ganz neues akustisches Uni-W-sum. „Aber genau deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, was ganz Neues zu machen: Das Gefühl wird anders, aber die Intensität bleibt gleich. Ein neuer Reiz. Unsere Zeit ist zu knapp für Routine, wir wollen immer das Besondere! Und das, was wir erarbeitet haben, ist großartig.“

„Wir versprechen besondere, intensive Abende.“

Weidner operiert mit seiner Band die bekannten Songs am offenen Herzen, um ihnen neues Leben einzuhauchen. Und das alles auf offener Bühne. Das ist eine große Aufgabe, und Der W nimmt sich dafür alles, was gebraucht wird: Streicher, Klavier, aber auch Schlagzeug, Gitarren, Bass. Es wird eine Menge alter Hits im neuen Gewand zu hören geben, ganz klar. Manche Songs gehören einfach zu einer Der W-Show, egal ob mit Strom oder ohne. Die Essenz der Songs, so verspricht Weidner, bleibt erhalten. „Alles, was wir feiern, wird da sein. Und das alles in einer neuen Dimension. Wir wissen noch nicht genau, wie es sich anfühlen wird, aber wir versprechen besondere, intensive Abende.“

Der W – Akustik Tour 2024

15.05. Leipzig, Haus Auensee

16.05. Erfurt, Alte Oper

17.05. Köln, Theater am Tanzbrunnen

18.05. Neu-Isenburg, Hugenottenhalle

20.05. Ludwigsburg, Forum am Schlosspark

21.05. München, Circus Krone

23.05. Hannover, Theater am Aegi

24.05. Bochum, Christuskirche

25.05. Bochum, Christuskirche

27.05. Berlin, Admiralspalast

28.05. Lübeck, Kulturerft Gollan

29.05. Rostock, Moya

