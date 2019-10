METAL HAMMER präsentiert: Destruction

Am 9. August veröffentlichten die Thrasher Destruction mit BORN TO PERISH ihr mittlerweile 17. Studioalbum über Nuclear Blast. Nach der „Killfest Tour“, bei der die Band mit ihren Labelkollegen Overkill unterwegs war, kündigt die Gruppe nun die „Thrash Alliance Tour“ für 2020 an.

Dafür werden sich Destruction im Frühjahr mit den niederländischen Death/Thrash-Monstern Legion Of The Damned, der griechischen Thrash Metal-Truppe Suicidal Angels und den deutschen Death-Thrashern Final Brath zusammentun, um Europa zu betouren.

Destruction–Sänger und Bassist Schmier kommentierte diesbezüglich: „Yeah, die »Thrash Alliance« meldet sich mit einem gewaltigen Schlag zurück! Wir freuen uns, dieses starke Billing als Headliner anzuführen. Alle Bands haben in letzter Zeit wirklich eindrucksvolle Platten veröffentlicht und stehen uns in nichts nach, was Einzigartigkeit und Live-Energie angeht! Wir werden eine bemerkenswerte neue Setlist mit vielen Klassikern und natürlich einigen brandneuen Nummern von BORN TO PERISH präsentieren! Kommt vorbei und holt euch eine Thrash-Vollbedienung ab!“

METAL HAMMER präsentiert:

Destruction – „ Thrash Alliance Tour 2020″

Zusammen mit Legion Of The Damned + Suicidal Angels + Final Breath

13.02. A-Dornbirn, Conrad Sohm

14.02. Leipzig, Felsenkeller

15.02. Bochum, Matrix

16.02. Trier, Mergener Hof

17.02. Köln, Essigfabrik

21.02. Hamburg, Kultur Palast

22.02. Geiselwind, Eventzentrum

23.02. Mannheim, MS Connexion Complex

25.02. Hannover, Musikzentrum

28.02. München, Backstage

29.02. CH-Aarau, Kiff

Tickets gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.