Vor 14 Jahren taten sich Primordial und Moonsorrow erstmals zusammen für eine gemeinsame Headline-Tournee – die erste "Heathen Crusade". Im April 2020 sollte dazu die nächste, mittlerweile dritte Etappe in Europa starten. Doch diese musste nach 2021, und dann 2022 verlegt werden. Sämtliche gekauften Tickets für die verschobenen Shows 2020 und 2021 sind für 2022 gültig. Statt Moonsorrow gesellen sich die schwedischen Black Metal-Legenden Naglfar zu der "Heathen Crusade III". Während Primordial ihr aktuelles Studioalbum EXILE AMONGST THE RUINS (2018) im Gepäck haben, werden Naglfar ebenfalls Lieder ihres aktuellen Albums zum Besten geben. Die letzte Platte der Schweden hieß CERECLOTH und erschien im…