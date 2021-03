Helloween machen zu siebt weiter

„Gebt den Fans, was sie wollen!“ ist meist nicht das schlechteste Leitmotiv, nach dem eine Band agieren kann. Und so ist es nur konsequent, dass Helloween den Ruf ihrer Anhänger erhören. Nach der „Pumpkins United World Tour“ machen die Power-Metaller nun auch auf Platte zu siebt und mit ihren drei Sängern Andi Deris, Michael Kiske und Kai Hansen weiter. So haben die Hanseaten mit HELLOWEEN ihr nunmehr 16. Studioalbum für den 18. Juni angekündigt.

Gitarrist Michael Weikath kommentiert: „Es ist das unfassbare Treffen von sieben Musikern, die als Freunde und sogar Familie gemeinsam etwas erschaffen, das niemand für möglich gehalten hätte. Es ist wie aus einem Schlaf aufzuwachen und gleichzeitig mitten in einem unglaublichen Traum zu sein.“ Rückkehrer Kai Hansen ergänzt: „Es war emotional schlicht der Hammer nach über 30 Jahren wieder mit meinen alten Weggefährten im Studio zu stehen. Aber gleichzeitig war es mit den ’neuen‘ Jungs auch eine komplett andere Erfahrung. Die Zusammenarbeit verschiedener Songwriter und starker Charaktere haben das Album zu dem gemacht, was es jetzt ist: Ein einmaliger Mix mit Reminiszenzen aus allen Abschnitten der Bandgeschichte. HELLOWEEN ist ein großer Teil meines Lebens und ich freue mich riesig darauf, die neuen Songs endlich mit unseren Fans live zelebrieren zu können!“

Historisch gefärbt

Bassist Markus Grosskopf findet: „Für mich als einen der letzten ‚Überlebenden‘, der jede einzelne Note von Anfang an gespielt hat, war es eine fantastische Erfahrung und ein sehr emotionaler Prozess. Ich glaube, dass man das auf dem Album auch tatsächlich hört. Ich liebe es.“ Schlagzeuger Dani Löble merkt noch an: „Das Album ist die Krönung der „Pumpkins United“-Reise. Bis heute faszinieren mich die verschiedenen Charaktere und Facetten der Helloween-Geschichte, wie zum Beispiel die legendären Stimmen von Michi, Andi und Kai. Sie jetzt zusammen zu hören – auf einer Platte, unter einer Flagge ist das ultimative Helloween-Erlebnis.“

So geschichtsträchtig die Besetzung, so geschichtsträchtig fallen auch Songwriting und Produktion aus. Zum Beispiel versprühe die zwölf Minuten lange Vorabsingle ‘Skyfall’ aus der Feder von Kai Hansen eine ausgewachsene KEEPER OF THE SEVEN KEYS-Atmosphäre. Darüber hinaus spielte Dani Löble die Drums am Original-Kit von Ingo Schwichtenberg sowie an denselben Reglern ein, an denen Alben wie MASTER OF THE RINGS, THE TIME OF AN OATH und BETTER THAN RAW kreiert wurden.

