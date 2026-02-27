Toggle menu

Metal Hammer

Die Videos der Woche vom 27.02. mit Social Distortion, Winterfylleth u.v.m.

Mike Ness von Social Distortion während des "2025 KROQ Almost Acoustic Christmas" am 13. Dezember 2025 im Kia Forum in Inglewood
Mike Ness von Social Distortion während des "2025 KROQ Almost Acoustic Christmas" am 13. Dezember 2025 im Kia Forum in Inglewood
Foto: Getty Images for Audacy, Kevin Winter. All rights reserved.
von
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Danko Jones, Universum25 sowie einigen weiteren.
Auch interessant

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

A Cold Paradise ‘Impatient’

Atreyu ‘All For You’

Avaland ‘Sail On’

Banisher ‘Daymare’

Beartooth ‘Free’

Beyond Creation ‘Reverence’

Bleed From Within ‘Zenith’

Crashdiët ‘Sick Enough For Me’

Cruel Force ‘Savage Gods’

Danko Jones ‘I Love It Louder’

Fateful Finality ‘Spread My Spell’

Grain Of Pain ‘The Offering’ (feat. Eemeli Bodde)

Itchy ‘Tribute Song’

Ram-Zet ‘Cranium’

Shoreline ‘Paradox Man’

Social Distortion ‘Born To Kill’

Sons Of Eternity ‘When Fantasy Dies’

Universum25 ‘Zu deiner eigenen Sicherheit’

Varg ‘Immer treu’ (live)

Vomitory ‘For Gore And Country’

W.E.B. ‘Morphine For Saints’

Winterfylleth ‘Echoes In The After’

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Clips Danko Jones Social Distortion Universum25 Videoclips Videos WINTERFYLLETH
