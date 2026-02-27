Die Videos der Woche vom 27.02. mit Social Distortion, Winterfylleth u.v.m.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Avaland ‘Sail On’
Banisher ‘Daymare’
Crashdiët ‘Sick Enough For Me’
Cruel Force ‘Savage Gods’
Fateful Finality ‘Spread My Spell’
Grain Of Pain ‘The Offering’ (feat. Eemeli Bodde)
Ram-Zet ‘Cranium’
Sons Of Eternity ‘When Fantasy Dies’
Varg ‘Immer treu’ (live)
Vomitory ‘For Gore And Country’
W.E.B. ‘Morphine For Saints’
Die Videos der Woche vom 13.02. mit Pro-Pain, Amaranthe u.v.m.
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Prong, Obscura, The Gems sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Amaranthe ‘Chaos Theory’ Angel Du$t ‘Pain Is A Must’ Black Lung ‘Forever Beyond Me’ Corrosion Of Conformity ‘Gimme Some More’ Dead Pioneers ‘Nazi Teeth’ Dymna Lotva ‘Dead Don’t Hurt’ (live) Filth Is Eternal ‘Long Way’ Fjørt ‘Yin’ Frozen Soul ‘Absolute Zero’ The Gems ‘Gravity’ (feat. Tommy Johansson) Holy Wars ‘Ceremony’ Iatt ‘Drift Away’ Iron Savior ‘Take On Me’ Kris Barras Band ‘All Falls Down’ Leap ‘Sinking Feeling’ Lost Society ‘Is This What You Wanted’ Mawiza ‘Ngulutu’ The Narrator ‘Stasis’ (feat. Avralize) Obscura ‘Stardust’ Prong ‘Snap Your Fingers, Snap Your Neck’ (live) Pro-Pain ‘Oceans Of…