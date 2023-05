METAL HAMMER präsentiert: Lord Of The Lost

Lord of the Lost, M'era Luna 2018

Zum 15. Band-Jubiläum geht es für Lord Of The Lost auf Tour! 15 Jahre Band-Geschichte, mehr als 500 Shows in fast 40 Ländern, 8 Studioalben, 3 Ensemble-Alben mit Orchester und fast 60 Musikvideos… Die Band ist eine Kreativmaschine, die sich 15 Jahre lang aus eigener Kraft den Weg durch die Musiklandschaft geebnet hat, ohne dabei jemals an nur einem Genre oder einer Szene festzuhängen.

Die Konzerte der Gothic-Metaller sind seit jeher mehr als nur Konzerte. Es sind Treffen einer starken, familiären Community, ein Leuchtturm in dunklen Zeiten. Und das seit nunmehr 15 Jahren! Die ersten 16 europäischen Shows der Jubiläumstournee 2024 sind nun im Vorverkauf, weitere werden folgen, weltweit.

METAL HAMMER präsentiert:

Lord Of The Lost – Tour 2024

22.03. Nürnberg, Löwensaal

23.03. München, Backstage Werk

04.04. Frankfurt, Batschkapp

05.04. Köln, Carlswerk Victoria

20.04. Stuttgart, LKA Longhorn

24.04. Berlin, Huxleys

27.04. Leipzig, Haus Auensee

