METAL HAMMER präsentiert: Saxon

Die Legende kommt mit immenser Kraft und vollem Gebrüll… Saxon haben am 4. Februar ihr neues Album CARPE DIEM via Silver Lining Music veröffentlicht und kündigen die „Seize The Day“-Welttournee an. Im Rahmen ihrer Deutschlandkonzerte spielt die Band im Oktober 2022 in vier Städten, wobei Diamond Head als Special Guest auftreten werden. CARPE DIEM ist das inzwischen 23. Album der ikonischen britischen Heavy Metal-Band und erreichte Platz 3 der deutschen Album-Charts. Frontmann Biff Byford kommentiert: „Wir können es kaum erwarten, wieder auf eine richtige Tour zu gehen, das wird monumental! Ich sehe euch alle da draußen… SEIZE THE DAY!

Der lateinische Begriff ,Carpe Diem‘ ist jedem bekannt und ,Nutze den Tag‘ ist etwas, das man wirklich öfter sagen und machen sollte“, fährt Biff fort. „Der römische Dichter Horaz hat 23 v.Chr. diesen bis zum heutigen Tag geflügelten Satz in einem seiner Gedichte geschrieben. Nichts auf morgen verschieben! Und wir werden, sobald es wieder möglich ist, mit dem Album auf die ,Seize The Day Welt Tour‘ gehen. In dem Ausspruch ,Carpe Diem‘ liegt sehr viel Kraft!“ Trotz einer 44-jährigen Karriere mit über 15 Millionen verkauften Alben und Hunderttausenden von Fans weltweit bereiten sich Saxon auf eines ihrer bisher arbeitsreichsten Jahre vor.

Saxon + Diamond Head — Tour 2022

04.10. Hannover, Capitol

06.10. Berlin, Admiralspalast

07.10. München, Muffathalle

08.10. Offenbach, Capitol Theater

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets