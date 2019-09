METAL HAMMER präsentiert: Tarja

At The Gates gönnen sich nach der Europa-Festival-Rundreise nur wenig Pause: Bereits im Dezember kehren sie auf die deutschen Club-Bühnen zurück.

At The Gates strike back. Eine der weltweit wichtigsten Death Metal-Bands kommt zurück auf Tour. Mittlerweile fast drei Dekaden ist es her, dass die Band gemeinsam mit Bands wie In Flames oder Dark Tranquillity den Metal entscheidend voranbrachte. Das Comeback-Album AT WAR WITH REALITY (2014) sowie die aktuelle Scheibe TO DRINK FROM THE NIGHT ITSELF (2018) bestätigen, dass At The Gates nach wie vor Meister ihres Fachs sind. Sie sind womöglich die entscheidende Strömung gewesen, die die Brücke zwischen Metal und Hardcore schlug und die Grundlage dafür schaffte, dass im Zuge dessen viele großartige Bands hervorkamen. Im Winter dieses Jahres…