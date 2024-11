Seit 2021 war es ziemlich still um die Alternative-Meister Faith No More. Nun gibt der Keyboarder Roddy Bottum ein Update zur Band - und es ist nicht unbedingt beruhigend.

Faith No More sind weder offiziell aufgelöst noch aktiv – die Band befindet sich in einer „semi-permanenten Pause“, wie Keyboarder Roddy Bottum kürzlich in einem Substack-Beitrag schrieb. „FNM sind quasi in semi-permanenter Pause“, erklärt Bottum. Er gibt damit zum ersten Mal seit 2021, als Sänger Mike Patton alle geplanten Tourneedaten aufgrund psychischer Gesundheitsprobleme absagte, Einblick in die Lage der Band. Faith No More sind weder aktiv noch inaktiv „Ich habe mein Leben der Musik gewidmet, sei es mit Faith No More oder Imperial Teen“, schreibt Bottum, und spricht über seine eigene künstlerische Reise. Er macht jedoch klar, dass seine berühmteste…