Das De Mortem Et Diabolum geht mit seinem zweiten Festival, der Walpurgisnacht, am 26.04. und 27.04.2024 in die dritte Runde. Dieses Jahr werden im Berliner ORWOhaus unter anderem dabei sein: Dornenreich mit zwei Shows (darunter eine exklusive Metal-Show), 1914, Thy Light, The Vision Bleak, Décembre Noir, Sun Of The Sleepless und Lucifer’s Child.

Zudem sind ab sofort neben regulären Wochenendtickets auch Tageskarten verfügbar.

Bands Walpurgisnacht 2024

The Vision Bleak

Thy Light

Dornenreich

1914

Sun Of The Sleepless

Lucifers Child

Décembre Noir

Trivax

Perchta

Mütterlein

Mother Augusta

Death Cult 69

Haeresis

Gasbrand

Abglanz

Tagesaufteilung Walpurgisnacht

