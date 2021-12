Metal im TV: The Prodigy bei 3sat

Am 24. Juli 2010 traten The Prodigy vor 65.000 Fans im englischen Milton Keynes auf ihrem eigenen Festival als Headliner auf. ‘World’s On Fire’, ein Mitschnitt des Konzerterlebnisses, zeigt den vermutlich größten Auftritt der Prodigy-Historie. 3sat stellt uns diesen Beitrag in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 18. auf den 19. Dezember 2021, um 04:40 Uhr zur Verfügung. „Nach all diesen Jahren und all den Höhen und Tiefen durch die wir gegangen sind, war das für uns der größte Moment“, erzählt Keyboarder Liam Howlett.

Empfehlung der Redaktion The Prodigy-Frontmann Keith Flint ist gestorben Hardcore Techno Vor rund einer Woche verstarb der The Prodigy-Frontmann mit nur 49 Jahren. Neue Details zur Todesursache haben ein offenes Ergebnis zur Folge. Anfang der Neunziger wurden The Prodigy mit elektronischer Tanzmusik populär. Später jedoch erweiterten die Musiker ihren Stil um Elemente des Alternative und Punk Rock. Liam Howlett, Keyboarder, DJ und musikalischer Kopf der Gruppe, kam damals auf den Namen The Prodigy, der sich an das legendäre Moog Prodigy Synthesizer-Modell anlehnt. 1994 erhielt die Band den MTV Music Award in der Kategorie „Best Dance Act“. Später, 1997, schaffte sie mit den Hits ‘Firestarter’ und ‘Breathe’ den internationalen Durchbruch.

Im März 2019 starb Frontmann Keith Flint, der als „erster Rockstar der elektronischen Tanzmusik“ gilt.