Metallica: Gewinnt eine streng limitierte Violine zur bevorstehenden Veröffentlichung von S&M2

Metallica sind fleißig wie nie: Nicht nur, dass die Band derzeit Ideen für das nächste Album sammelt und Ende August auch ihr erstes Live-Konzert im Jahr 2020 spielen wird. Am 28. August erscheint außerdem S&M2 auf CD, Vinyl, DVD und Blu-ray. Dabei handelt es sich um einen Mitschnitt der „Symphony & Metallica“-Konzertreihe aus dem vergangenen Jahr, die an zwei Abenden gemeinsam mit dem Symphonieorchester von San Francisco veranstaltet wurde. Zum zweiten Mal nach über 10 Jahren haben sich James Hetfield & Co. wieder mit dem legendären Orchester zusammengetan und ihre größten Hits mit einer Prise Klassik veredelt.

Gewinnt eine streng limitierte Metallica-Violine

Auf BILD.de wird die bevorstehende Veröffentlichung von S&M2 zum Anlass genommen, um eine edle und handbemalte Violine im S&M2-Design zu verlosen, von der weltweit nur 100 Exemplare existieren und die nirgendwo gekauft werden kann. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr lediglich eine simple Frage beantworten und eine aktive BILDplus-Mitgliedschaft haben. Teilnahmeschluss ist der 26.08.2020. Folgt einfach dem untenstehenden Link, um am Gewinnspiel teilzunehmen und mehr zu erfahren.

Viel Erfolg!

Über S&M2: