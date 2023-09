Metallica: Lars Ulrich über den Wandel der Musikindustrie

auch interessant

In einer Folge des Podcasts SmartLess sprach Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich über die Veränderungen in der Musikindustrie, denen er sich mit seiner Band in den vergangenen vier Jahrzehnten ausgesetzt sah. Laut dem Musiker sind einige Hürden deutlich höher als früher. Trotzdem zeigt er sich vor allem über die einfachen Dinge erfreut.

Damals und heute

„Es hat sich offensichtlich einiges in der Branche verändert. Trotzdem passieren den Leuten teilweise dieselben Dinge, mit denen wir uns bereits vor zwanzig Jahren rumschlagen mussten", sagte Lars. „Aber insgesamt betrachtet, bin ich froh – und das hört sich möglicherweise etwas abgedroschen an –, dass sich die Leute für das interessieren, was wir tun. Sie kommen zu unseren Konzerten und wollen uns spielen sehen. Sie kaufen unsere Platten, streamen oder klauen sie. Ich denke, das ist der eigentliche Triumph. Offensichtlich ist es für viele der jüngeren Bands heutzutage weitaus schwieriger, weil sie von den Plattenfirmen für grundlegende Dinge nicht unterstützt werden – zum Beispiel, was die Ausrüstung und Tour-Unterstützung anbelangt. In diesen Bereichen ist heute vieles anders."

Trotz allem glaubt Lars daran, dass jede Band und jeder Künstler es schaffen könne, sofern Talent und gutes Songwriting vorhanden sind. „Egal, ob man es von seinem Schlafzimmer aus, über eine Plattenfirma oder sonst wie macht: Ich denke, dass irgendwann jeder gehört wird, wenn er talentiert genug ist“, so der Musiker weiter. „Aber es ist hart. Es ist hart für viele der jüngeren Bands, aber ebenso für viele der Bands, die vor zwanzig Jahren ihren Lebensunterhalt in Clubs oder Theatern verdienen konnten. Sie haben es heute schwerer, weil sie sich nicht mehr so viele Platten verkaufen. Und man muss wirklich die Ambitionen haben, jederzeit alles zu geben.“

