Mike Stringer (Spiritbox): Auktion für Opfer der L.A.-Brände

Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.

Die neue Band Spiritbox der ehemaligen Iwrestledabearonce-Mitglieder Courtney LaPlante und Mike Stringer kann in den letzten Jahren eine steile Karriere verzeichnen. Nun glänzt Gitarrist Stringer nicht nur von seiner musikalischen Seite, sondern auch seiner humanitären. Um den Opfern der L.A.-Brände zu helfen, veranstaltet er online eine Auktion, in der er Teile seines Equipments versteigert. Alle Gewinne hat er live auf der Bühne und hinter den Kulissen im Studio genutzt.

Hochwertige Preise

Die Preise sollten das Herz jedes Musikers höherschlagen lassen. Stringer trennt sich von zwei Gitarren, einer Aristides 070R und einer siebensaitigen Jackson aus der Pro Plus Serie. Dazu kommt noch ein Fender Tonemaster Pro und ein Vollröhren-Topteil von EVH. Um teilzunehmen, kauft man auf dieser Website ein Los für 20 US-Dollar und vertraut seinem Glück. Alle Einnahmen dieser Auktion gehen an die Organisation Habitat For Humanity des Großraums Los Angeles und das Projekt Altadena Girls.

Mike Stringer schreibt auf Instagram über sein Projekt: „Südkalifornien kämpft seit anderthalb Wochen mit verheerenden Waldbränden. Ich möchte nicht nur spenden, sondern so viel Hilfe wie möglich leisten. Die Zerstörung und ihre Folgen zu beobachten, war herzzerreißend.“ Die Band ist direkt von dem Feuer betroffen. Sänger und Bassist Josh Gilbert hat sein Zuhause an die Flammen in Eaton verloren.

