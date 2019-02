Mötley Crüe bringen Soundtrack zur Filmbiografie ‘The Dirt’ heraus

Vor knapp 18 Jahren brachten Mötley Crüe zusammen mit New York Times-Autor Neil Strauss ihre Autobiografie ‘The Dirt – Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band’ heraus.

Zusammen mit Regisseur Jeff Tremaine drehte die Band eine Verfilmung dazu, die über Netlix am 22. März zu sehen sein wird. Machine Gun Kelly, dessen wirklicher Name Colson Baker ist, spielt im Film Tommy Lee. Weiterhin übernimmt Daniel Webber (‘The Punisher’) die Rolle von Sänger Vince Neil, Douglas Booth ist als Nikki Sixx und Iwan Rheon (‘Game Of Thrones’) als Mick Mars zu sehen.

Einen offiziellen Trailer zum Streifen gibt es bereits:



Zum Film veröffentlicht die Band außerdem einen Soundtrack, der drei neue Lieder und einen Cover-Song beinhaltet. Ein erster Track davon erschien bereits heute. Dieser trägt den Titel ‘The Dirt (Est. 1981)’.

Tracklist

The Dirt (Est. 1981)* [feat. Machine Gun Kelly] Red Hot On With The Show Live Wire Merry-Go-Round Take Me To The Top Piece Of Your Action Shout At The Devil Looks That Kill Too Young To Fall In Love Home Sweet Home Girls, Girls, Girls Same Ol‘ Situation (SOS) Kickstart My Heart Dr. Feelgood Ride With The Devil* Crash And Burn* Like A Virgin (Madonna Cover)

* neue Songs

Hört hier den ersten Track ‘The Dirt (Est. 1981)’: