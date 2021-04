Motörhead-Vinyl-Paket + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

auch interessant

Im METAL HAMMER-Jahres-Abo spart ihr ordentlich und werdet auch noch reich beschenkt!

Eure Prämie könnt ihr selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir euch diesmal entweder ein Motörhead-Vinyl-Paket mit dem neuen Live-Album LOUDER THAN NOISE – LIVE IN BERLIN als Doppel-Vinyl plus das ON PAROLE-Re-release des 1979er-Albums als Doppel-Vinyl mit sechs Bonustracks und neuen Liner-Notes oder ein CD-Paket (Gojira FORTITUDE + While She Sleeps SLEEPS SOCIETY + Escape The Fate CHEMICAL WARFARE) anbieten. Sichert euch mit einem METAL HAMMER-Jahresabo eines dieser heavy Packages!

DEINE VORTEILE:

12 Ausgaben – 1 Heft gratis

Geschenk Deiner Wahl

Jedes Heft vor Kiosk frei Haus

15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen

8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer

1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club

Exklusive Verlosungen und Gewinnspiele

Alle aktuellen Spar-Angebote und Prämien findest du unter www.metal-hammer.de/abo.