My Chemical Romance geben Comeback-Konzert

An einer amerikanischen Mittelschule durfte ein zwölfjähriger Schüler für ein Tool-Konzert dem Musikunterricht fernbleiben.

Tool haben vor einer Woche ihr langersehntes fünftes Studioalbum FEAR INOCULUM veröffentlicht und gehen ab nächsten Monat in Amerika auf Tournee. Das Konzert am 27. Oktober in Houston, Texas will ein Vater unbedingt mit seinen zwölfjährigen Sohn besuchen. Um sicher zu gehen, dass es an der Schule keine Probleme geben wird, wenn der Schüler im Musikunterricht am nächsten Tag fehlt, wurde zunächst die Lehrerin des Sohnes um Erlaubnis gefragt. Ein Screenshot zum E-Mail-Verkehr ist auf reddit zu sehen. Darin kann man die mehr als verständnisvolle Antwort der Lehrerin auf die Frage, ob es wichtige Übungen zu verpassen gibt, lesen: "Falls ja, sind TOOL ein…