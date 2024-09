Accept stehen kurz vor ihrem 50. Geburtstag. Um das lange Bestehen gebührend zu feiern, hat Gitarrist Wolf Hoffmann bereits fleißig Pläne geschmiedet.

Accept haben ihre Tournee anlässlich ihres 50. Jubiläums angekündigt. Dabei haben die Metal-Veteranen noch eine ganze Reihe von Konzerten bezüglich ihres aktuellen Albums HUMANOID (Review hier lesen) vor sich. Für den runden Geburtstag hat Bandchef und Gitarrist Wolf Hoffmann allerdings bereits ganz besondere Pläne. Accept: Steht die Abschiedstournee an? „Die Leute haben mich in den letzten zwei Jahren gefragt: 'Wirst du eine Jubiläumssache machen?' Jeder wollte es wissen. Also sagte ich schließlich: 'Okay, wir machen es.' Und es wird riesig. Es wird eine Riesenüberraschung mit all den Gästen, die wir haben werden“, sagte Hoffmann im Interview mit ‘Metal Journal’. „Und…