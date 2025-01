Nonpoint-Drummer Robb Rivera räumt Spekulationen aus

Nonpoint-Drummer Robb Rivera beim Louder Than Life Festival 2014 in Louisville, Kentucky

auch interessant

Die Groove-Metaller Nonpoint mussten ihren Auftritt am 12. Januar 2024 in Louisville, Kentucky frühzeitig beenden. Grund dafür: Schlagzeuger Robb Rivera hatte plötzlich Herzrasen. Sein Zustand muss derart bedenklich gewesen sein, dass er umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde. Als ob das nicht schon nervenaufreibend genug wäre, sieht sich Rivera nun mit Gerüchten über Alkohol- und Drogenmissbrauch konfrontiert.

Empfehlung der Redaktion Nonpoint-Drummer im Krankenhaus: Erhöhter Herzschlag Groove Metal Nonpoint mussten kurz um Robb Rivera bangen, der beim Gig in Louisville einen viel zu hohen Puls hatte und nicht weitertrommeln durfte. In einer Videobotschaft via Social Media meldet er sich nun selbst zu Wort. Zunächst bedankt er sich beim medizinischen Personal in Louisville für die Fürsorge und gibt ein Update zu seinem Gesundheitszustand. „Es waren sehr stressige 24 Stunden, überwältigende, emotionale und beängstigende 24 Stunden. Das möchte ich nie wieder durchmachen. Ich hatte eine erhöhte Herzfrequenz und wir konnten sie nicht innerhalb von fünf Sekunden senken, was verrückt war. Wir haben eine Reihe von Tests durchgeführt. Alles war klar. Und ich bin hier, um abzurocken und die ,Painful Statements‘-Tour fortzusetzen.“

Gegen die Gerüchteküche

Die Gelegenheit nutzte Rivera auch gleich, um etwas klarzustellen: „Ich muss etwas loswerden. An die Leute, die gesagt haben, dass das an Drogen liegt – Schande über euch! Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich überhaupt keine Drogen nehme oder Alkohol trinke. Früher habe ich kleine Schlucke getrunken. Aber ich war nie Alkoholiker, war nie drogenabhängig.“ Schließlich fügt er hinzu: „Ich könnte leicht auf euch losgehen, aber ich lasse mich nicht auf euer Niveau herab.“

Anscheindend geht es dem Schlagzeuger wirklich wieder gut. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befand sich Rivera, nach eigenen Angaben in Greensboro, North Carolina, wo die nächste Show stattfinden sollte, bevor es für Nonpoint zum Heimspiel nach Florida geht. Abschließend findet er noch ein paar warme Worte: „Wie auch immer… An die Menschen, die sich an mich gewandt haben: Ich liebe euch.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.