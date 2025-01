Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Hämatom, Angus McSix, Obscura sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Angus McSix ‘6666’ Bonfire ‘Lost All Control’ Cabal ‘Unveiled’ (feat. Matthi from Nasty) Ckraft ‘Misconstruction Of The Universe’ Cyhra ‘Superman’ Cytotoxin ‘Condemnesia’ Dying Phoenix ‘Mother Of Dragons’ Dynazty ‘Call Of The Night’ Edge Of Paradise ‘Death Note’ Elvenking ‘Luna’ Gràb ‘Waidler’ Hämatom ‘Alles wegen Bier’ Harakiri For The Sky ‘Keep Me Longing’ Marko Hietala ‘Rebel Of The North’ Lacuna Coil ‘Gravity’ Love Is Noise ‘Sunshine’ L.S. Dunes ‘Violet’ Memphis May Fire ‘Overdose’ (feat. Blindside) Obscura ‘Evenfall’ Pop Evil ‘Wishful Thinking’ Pup ‘Paranoid’ Riverside ‘Friend Or Foe?’ SOM ‘Nightmares’ Spiralist ‘Baptism By Fire’ Tayne ‘Scars’…