Obscura kündigen neues Album und Tour für 2025 an

Es ist noch nicht lange her, dass Gitarrist Christian Münzner seinen Ausstieg bei Obscura verkündete. Generell hat sich – bis auf Bandchef und Gründer Steffen Kummerer – in den vergangenen Monaten das komplette Line-up der Technical Death-Band geändert. Während Kummerer nach wie vor hinter dem Mikro steht und gleichzeitig in die Saiten haut, hat Kevin Olasz Münzners Platz eingenommen. James Stewart sitzt nun am Schlagzeug, und am Bass zaubert Robin Zielhorst.

Empfehlung der Redaktion Obscura: Christian Münzner trennt sich erneut Death Metal Zwischen Obscura und Christian Münzner scheint es eine Art toxische Beziehung zu geben. Der Gitarrist trennt sich nach vier Jahren erneut von der Band. Mit der neuen Aufstellung soll es ab dem 4. Februar 2025 auf „Silver Linings“-Tour durch Europa gehen. Danach sollen Amerika, Asien und Australien folgen. Eröffnet wird das europäische Set in Stuttgart, und das Finale findet am 27. Februar in München statt. Unterstützt werden Obscura dabei von Rings Of Saturn und Gorod. Hier alle DACH-Termine:

04.02. Stuttgart, Im Wizemann

06.02. CH – Aarau, Kiff

22.02. Hamburg, Headcrash

23.02. Köln, Gebäude 9

24.02. Berlin, Lido

27.02. München, Hansa39

Silberstreifen

‘Silver Linings’ ist auch der Titel der ersten Single aus dem kommenden Album. A SONICATION soll am 7. Februar 2025 via Nuclear Blast veröffentlicht werden. Hierbei handelt es sich um ein Konzeptalbum – den zweiten Teil einer geplanten Trilogie, die 2022 mit A VALEDICTION begann.

Steffen Kummerer meint dazu: „Mit ‚Silver Linings‘ präsentieren wir euch den ersten Track von unserem brandneuen Album A SONICATION. Es erblickt Anfang 2025 das Licht der Welt. Passend zum neuen Album werden Obscura nächstes Jahr im Februar auch den Startschuss zu einer Welttournee geben. Leiht der Musik euer Ohr, und wir sehen uns in einer Halle in eurer Nähe!“

Die Tracklist von A SONICATION sieht folgendermaßen aus:

Silver Linings Evenfall In Solitude The Prolonging Beyond The Seventh Sun Stardust The Sun Eater A Sonication

