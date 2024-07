Opeth: Neues Album lässt auf sich warten

Opeth-Chef Mikael Åkerfeldt gibt sich schweigsam. Als er im Rahmen der griechischen Metal-Show ‘TV War’ gefragt wurde, wie es um einen Nachfolger des 2019 erschienenen IN CAUDA VENENUM stünde, fiel seine Antwort ernüchternd aus. Mit Details hielt der Musiker hinterm Berg.

Opeth auf Sparflamme?

Åkerfeldt sprach auch über seinen Songwriting-Prozess und erklärte: „Wenn ich Musik schreibe, habe ich im besten Fall eine Idee davon, was genau ich tun möchte. Aber normalerweise fällt es mir schwer, an dieser Idee festzuhalten. Ich schreibe Musik, das ist in gewisser Weise eine Art Bewusstseinsstrom. […] Und ich entscheide schnell, was gut, was Mist ist, was ich behalte und was ich wegwerfe und solche Sachen.

