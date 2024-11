Otep Shamaya geht in Rock-Rente, verkauft Equipment

Otep Shamaya bei einem Auftritt im Emerson Theater am 8. Oktober 2013 in Indianapolis

Otep Shamaya hat offenbar genug vom Musik-Business. Dies stellte die Frontfrau und Bandchefin auf Nachfrage klar, nachdem sie angekündigt hatte, dass sie in Kürze ihre große musikalische Ausrüstung verkaufen wird. Leute, die ernsthaft Interesse an den jeweiligen Equipment-Stücken haben, sollen sich bei ihr via DM melden.

Begründung folgt

„Hallo. Ich löse meine umfangreiche musikalische Ausrüstung auf“, teilt Otep Shamaya in den Sozialen Medien mit. „Signierte Gitarren, die auf Tour und im Studio verwendet wurden. Ein seltenes Yamaha-Schlagzeug, das von Moke [alias Mark Bistany, ehemalige Drummer der Gruppe — Anm.d.A.] auf Tour und im Studio verwendet wurde. Ein FOH-Berringer-Mischpult, ein X32 für IEM-Kontrolle von der Bühne aus, Bühnenlichter, Nebelmaschinen mit LED-Lichtern, Bühnenmonitore und vieles mehr.

Sobald alles vorbereitet ist, werde ich weitere Informationen liefern. Ich ziehe nur ernsthafte Anfragen mit ernst gemeinten finanziellen Angeboten in Erwägung. Danke für eure Liebe und Fürsprache über die Jahre.“ Da sich auf diese Ankündigung offenbar viele irritierte Fans meldeten und fragten, warum sie ihr Equipment zu Geld machen will, schrieb Otep noch: „So viele fragen, warum ich mich zur Ruhe setze. Und dann muss ich hier sitzen und Deppen blockieren, die Mist reden. Ja, ich setze mich nur Ruhe. Für immer. Meine Gründe dafür werde ich vor dem Ende des Jahres erzählen. Danke an die echten Fans.“

