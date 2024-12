Pantera: Todestag von Dimebag Darrell jährt sich zum 20. Mal

Dimebag Darrell mit Pantera beim Monsters Of Rock 1994 in Donington

auch interessant

Am gestrigen Sonntag, den 8. Dezember 2024, ist es zwanzig Jahre her, dass der legendäre Pantera-Gitarrist Dimebag Darrell das Zeitlicher gesegnet hat. Darrell Abbott (wie er mit bürgerlichem Namen hieß) wurde während eines Live-Konzerts seiner Band Damageplan im Club Alrosa Villa in Columbus, Ohio, erschossen. Der Todesschütze Nathan Gale war ein ehemaliger Marine. Neben Dimebag brachte der 25-Jährige noch vier weitere Menschen um und verletzte drei weitere.

Furchtbares Drama

Gale sprang zunächst über einen Zaun außerhalb der Location. Zu dem Zeitpunkt spielten Damageplan gerade ihren ersten Song. Anschließend lief Nathan durch das Publikum und betrat die Bühne, indem er hinter Verstärkern hervortrat. Er zog eine Pistole und schoss dem Ex-Pantera-Saitenhexer in den Kopf. Danach zielte Gale auf diejenigen, die versuchten, einzugreifen. Dabei kamen das Damageplan-Crew-Mitglied Jeffrey Thompson, der Security-Mitarbeiter Erin Halk sowie der Konzertbesucher Nathan Bray um Leben. Überdies wurden der Band-Manager Christopher Paluska sowie der Band-Techniker John Brooks verwundet.

Letztlich setzte der Polizeibeamte James D. Niggemeyer dem ganzen Schrecken ein Ende. Der Gesetzeshüter traf wenige Minuten, nachdem Gale das Feuer eröffnet hatte, am Club ein und betrat diesen durch eine Hintertür. Als Gale gerade die Pistole an den Kopf von Brooks hielt, traf Niggemeyer den Amokläufer, der zuvor mentale Probleme hatte, tödlich. Augenzeugenberichten zufolge hatte es Nathan konkret auf die Pantera-Ikone abgesehen. Dies führte zu der Vermutung, dass Gale einen Groll gegen Darrell und dessen Bruder Vinnie Paul (welcher bei Damageplan am Schlagzeug saß) hegte, weil sie 2002 bei Pantera ausgestiegen waren. Vinnie Paul starb am 22. Juni 2018 an einem schweren Herzinfarkt im Schlaf, welcher auf eine dilatative Kardiomyopathie (Erweiterung einer oder beider Herzkammern) zurückging.

PANTERA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.