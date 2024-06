METAL HAMMER präsentiert: Pantera

Die Groove Metal-Ikonen Pantera kündigten eine Europatournee für Anfang 2025 an, die sie vom 6. bis 9. Februar auch nach Hamburg, Berlin und Düsseldorf führt. Neben den Originalmitgliedern, Sänger Philip H. Anselmo und Bassist Rex Brown, feiern Gitarrist Zakk Wylde und Schlagzeuger Charlie Benante mit der jüngsten Serie von Liveshows das Lebenswerk der verstorbenen Gründungsmitglieder, Schlagzeuger Vinnie Paul und Gitarrist Dimebag Darrell.

Empfehlung der Redaktion Vinnie Paul: Sechster Todestags des Pantera-Drummers Groove Metal, Thrash Metal Heute vor sechs Jahren erschütterte der Verlust von Vinnie Paul die Metal-Welt. Zum Jahrestag erinnern wir mit einem Rückblick an den unvergessenen Pantera-Schlagzeuger. Die Tournee folgt auf die bereits angekündigten Konzerte im Vereinigten Königreich sowie auf den triumphalen Auftritt als Headliner beim diesjährigen Download Festival in Großbritannien, über den das Metal Talk Magazine schwärmte: „Panteras erster Auftritt in Großbritannien seit zwanzig Jahren ging ab wie ein Donnerschlag und ließ Tausende um mehr betteln.“ Die Band unterstützte zudem Metallica auf ihrer nordamerikanischen Stadiontournee.

„Anselmo, Brown, Wylde und Benante haben das Erbe der Band meisterhaft gewürdigt und gleichzeitig ein neues Kapitel aufgeschlagen, das ein Zeugnis für den unbeugsamen Geist des Heavy Metal darstellt. In einem Genre, das sich durch Unverwüstlichkeit auszeichnet, ist Panteras triumphale Rückkehr nichts weniger als bemerkenswert.“ (All Music Magazine)

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER Guitar Camp: Riffen wie Pantera Heavy Metal In unserer neuen Staffel des METAL HAMMER Guitar Camp zeigen wir euch anschaulich, wie ihr eure Fertigkeiten an der Gitarre verbessern könnt – Tabulaturen inklusive. Pantera begannen ihre Karriere in Arlington, Texas, mit ihrer bekanntesten Besetzung, bestehend aus den Gründungsmitgliedern und Brüdern, dem Schlagzeuger Vinnie Paul und dem Gitarristen Dimebag Darrell, sowie dem Bassisten Rex Brown und dem Sänger Philip H. Anselmo. Die Gruppe sollte eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Bands in der Geschichte des Heavy Metal werden. Bis heute haben Pantera weltweit zwanzig Millionen Tonträger verkauft, vier Grammy-Nominierungen erhalten und ausverkaufte Arena-Tourneen rund um den Globus absolviert.

METAL HAMMER präsentiert:

Pantera – Tour 2025

06.02. Hamburg, Sportshalle

07.02. Berlin, Max-Schmeling-Halle

09.02. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets

