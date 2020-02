Papa Roach: Jerry Horton musste an der Hand operiert werden

Papa Roach-Gitarrist Jerry Horton muss für die kommenden Europa-Konzerte leider ersetzt werden. Grund dafür ist eine Verletzung an der linken Hand. Der Musiker brach sich dort zwei Finger und musste anschließend operiert werden. Horton postete ein Bild von seiner Verletzung über die Sozialen Medien. Wie genau es dazu kam, erklärte er jedoch nicht. Anstatt Horton spielen Papa Roach die nächsten Konzerte mit Gitarrist- und Keyboarder Anthony Esperance. Im Facebook-Post dazu hieß es:

„Es tut mir leid bekanntgeben zu müssen, dass ich mir zwei Finger an meiner linken Hand gebrochen habe und so schnell es ging von meinem Arzt letzten Donnerstag operiert wurde. Glücklicherweise wird unser Bruder Anthony Esperance für mich einspringen, bis ich wieder 100% fit bin und ein Teil der Show sein kann, die wir alle lieben. An unsere europäischen Fans, ihr werdet eine großartige Show haben! Ich kann euch nicht genug für all die Leidenschaft danken und werde für das nächste Mal bereit sein. Bis dahin viel Spaß mit den Jungs !!! – Jerry Horton”