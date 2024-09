Paul Di’Anno spricht über seinen Gesundheitszustand

Foto: Future via Getty Images, Kevin Nixon/ Metal Hammer Magazine. All rights reserved.

Obwohl Paul Di’Anno immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, tritt der ehemalige Iron Maiden-Sänger weiter auf. Im Interview mit Blabbermouth spricht der Musiker nun darüber, wie es ihm aktuelle geht – und wie die Zukunft aussieht.

Paul Di’Anno: So geht’s weiter

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: Dickinson & Di’Anno treffen sich zum ersten Mal Heavy Metal Premiere in der Geschichte von Iron Maiden: Bruce Dickinson ist zum ersten Mal Paul Di'Anno, seinem Vorgänger am Mikrofon, begegnet. Paul Di’Anno hat es wirklich nicht leicht. Nachdem er mit den Auswirkungen einer Sepsis zu kämpfen hatte und über ein geschwächtes Immunsystem verfügt, tritt der Musiker ausschließlich im Rollstuhl auf. Im Jahr 2022 unterzog er sich außerdem einer Knieoperation in Kroatien. „Die Fortschritte machen mich wütend“, sagte der Musiker. „Wir sind schon so weit gekommen. Wir müssen diese Sache namens Lymphdrainage machen. Die ganze Flüssigkeit sammelt sich in meinem Bein mit der Prothese und auch im Knie. Es füllt sich mit Flüssigkeit. In meinem wunderbaren Land (England – Anm.d.A.) sind wir verdammte 200 Jahre hinter allen anderen zurück, hier machen sie keine Drainage. Ich muss immer wieder nach Kroatien, um es machen zu lassen, wo ich ein fantastisches Team habe.“

Die gesundheitlichen Rückschläge halten den Musiker allerdings nicht davon ab, weiterhin an neuer Musik zu arbeiten. „Ich möchte auf jeden Fall ein neues Album mit Originalmaterial veröffentlichen. Ich muss mich mental darauf konzentrieren, Texte zu schreiben. Das ist das Problem. Ich bin im Moment nicht in der besten Verfassung, um das zu tun. Ich könnte es, aber im Moment ist mein Kopf nicht in der richtigen Verfassung“, erklärte er weiter. „Ich leide unter schweren Depressionen, und die PTBS ist wegen all dem Mist, der gerade passiert, wirklich schlimm. Wenn ich jetzt Songs schreiben würde, wäre das schrecklich. Sie könnten für manche Leute großartig sein – vielleicht bekäme ich ein ganz neues Gothic-Publikum. Aber das will ich nicht.“

