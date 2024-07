Pearl Jam: Ist Donald Trump ein Performance-Künstler?

Im November 2024 stehen die 60. Präsidentschaftswahlen in den USA an. Dem umstrittenen Kandidaten der Republikaner, Donald Trump, werden dafür gute Erfolgsaussichten eingeräumt. In einem Interview mit NWE erklärte Pearl Jam-Gitarrist Stone Gossard, dass es sich bei Trump augenscheinlich um einen Performance-Künstler handle – und warnte nachdrücklich vor einer zweiten Amtszeit.

Pearl Jam über Donald Trump: Künstler oder Politiker?

„In gewisser Weise ist Trump ein Performance-Künstler und es gibt Leute, die bei seiner Performance mitmachen, weil es ihnen irgendwie liegt“, sagte Gossard. Damit unterstellt er Trumps Anhängern, sie würden seinen Handlungen und seiner Präsenz erliegen; dahinter – so der Musiker – würde sich bloß heiße Luft verbergen. „Ich denke, am Ende werden sie hoffentlich erkennen, dass es ernster ist als Performance-Kunst.“

Zu den möglichen Konsequenzen, die er für eine Wiederwahl Trumps hält, sagte Stone: „Ich habe immer das Gefühl, dass gleiche und entgegengesetzte Energien aufeinanderprallen. Wenn etwas zu weit geht, entfesselt man eine andere Energie, die es in eine andere Richtung zurückführt. Aber man weiß nicht genau, wie das passieren wird. Ich denke immer noch, dass das Teil der Gleichung sein wird, dass, wenn er irgendwie alles bekommt, was er will, er auch auf eine Kraft stoßen wird, mit der er nicht rechnet, und diese das Ganze in eine andere Richtung lenken wird. Das ist das Beste, worauf ich hoffen kann."

Auch über die Leistung des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden sprach Gossard. Dazu erklärte er: „Ich bin kein Experte. Ich bin ein Hobby-Analyst. Wenn die Leute zurückblicken, werden sie sagen, dass es einige Dinge gibt, die er getan hat, die nicht genügend gelobt wurden. Ich denke, dass das, was er tut, eine gewisse Subtilität hat.“

