Anscheinend haben all die Besetzungswechsel der jüngeren Vergangenheit Megadeth gutgetan. Denn Dave Mustaine und seine Mannen arbeiten schon an neuer Musik.

Megadeth sind mittlerweile eine neue Band Eigentlich ist es noch nicht allzu lange her, dass Megadeth ein Album herausgebracht haben. Das letzte Album THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! erschien 2022 und ist daher nach heutigen Maßstäben fast noch taufrisch. Trotzdem scheint sich an der Albumfront erneut etwas zu tun – zumindest sagt das der aktuelle Bassist der Band, James LoMenzo. „Wir arbeiten gerade aktiv an neuer Musik“, sagt er im Interview mit Metal Global. „In einer gewissen Art zumindest. Es ist ja wirklich an diesem Punkt eine neue Band. Es ist eine neue Version von Megadeth – was…