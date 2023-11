Powerwolf: Tournee und neues Album

Powerwolf dominieren die internationale Szene und sind zweifelsohne Deutschlands erfolgreichste aktive Heavy Metal-Band! Nachdem sie sich kürzlich auf fünf gefeierten Shows von ihren Fans in eine lange Live-Pause verabschiedeten, steigt ab sofort die Vorfreude auf das Wiedersehen im Oktober 2024. In gewohnter Powerwolf-Manier setzt die Platin-prämierte Band diesmal noch einen drauf und kündigt sowohl die größte Headlinetour ihrer Band-Geschichte mit Shows in den größten Arenen als auch ein neues Studioalbum an.

Nach dem großen Erfolg des 2021er-Studioalbums CALL OF THE WILD kündigen Powerwolf das Nachfolgealbum für 2024 an. Weitere Details dazu werden in den kommenden Monaten folgen. Fans können sich also auf neue Songs auf der „Wolfsnächte 2024“-Headlinetour freuen! Als Special Guest werden Powerwolf von den schwedischen Heavy Metal-Legenden HammerFall und den Zwergenmetallern Wind Rose begleitet. Tickets gibt es ab Freitag den 10.11. um 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen!

Powerwolf zum Tournee-Announcement: „Wir freuen uns sehr, die größte Tour in der Geschichte von Powerwolf, sowie die Veröffentlichung eines brandneuen Albums für 2024 ankündigen zu können! Bevor wir in den kommenden Monaten weitere Details zum Album bekannt geben können, wird die Wolfsnächte 2024 Tour atemberaubend – inklusive einer gewaltigen Produktion und einigen Überraschungen, die ihr so noch nicht von uns gesehen habt! Unsere Freunde von Hammerfall und Wind Rose werden uns begleiten und für perfekte Abende sorgen!“

Powerwolf + Hammerfall + Wind Rose – Wolfsnächte 2024

04.10. Hamburg, Barclays Arena

05.10. NL-Amsterdam, AFAS Live

06.10. B-Antwerpen, Lotto Arena

10.10. LUX-Esch/Alzette, Rockhal

11.10. Stuttgart, Schleyerhalle

12.10. Frankfurt, Festhalle

14.10. I-Mailand, Alcatraz

16.10. CH-Zürich, The Hall

17.10. F-Paris, Zenith

18.10. Oberhausen, Rudolf Weber Arena

19.10. Berlin, Velodrom

21.10. PL-Krakau, Tauron Arena

22.10. H-Budapest, MVM Dome

23.10. A-Wien, Gasometer

25.10. München, Olympiahalle

26.10. CZ-Prag, Sportovni Hala Fortuna

