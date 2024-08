Queen: Brian May in neuer Doku über Dachse

Sir Brian May nach seiner Ehrungszeremonie im Buckingham-Palast am 14. März 2023

Der Queen-Gitarrist und Astrophysiker Brian May kümmert sich nun auch noch um das Wohl und den Ruf von Dachsen. Der 77-jährige ist Autor und Moderator für eine Dokumentation der BBC, in der es um die missverstandenen Cousins der Marder geht. Genauer gesagt um die Krise, die durch den Erreger Mycobacterium bovis entstanden ist, der für die Tuberkulose der Rinder verantwortlich ist und oft dem Dachs als Überträger zugeordnet wird.

Brian May schützt seit Jahren die Dachse

Die Dokumentation begleitet Brian May auf einer über einem Jahrzehnt andauernden Reise, die Krankheit und ihre in Dachs-Massentötungen endenden Auswirkungen zu verstehen. Empfehlung der Redaktion Brian May: Queen haben den Thrash Metal erfunden Thrash Metal Ein Track von SHEER HEART ATTACK, dem dritten Studioalbum von Queen, hat laut Gitarrist Brian May die Blaupause für den Thrash Metal geliefert. Dabei spricht der Brite mit Farmern, Tierschützern und Experten. Das Thema liegt May schon sehr lange am Herzen – er und sein Team stehen schon seit vielen Jahren der Ausmerzung gegenüber.

Trotz ihrer Bemühungen begann die Dachs-Jagd in England im Jahr 2013 und dauert bis heute an. Sie hat zu einer Spaltung zwischen Tierschutzaktivisten und Landwirten geführt, deren Lebensunterhalt von der Gesundheit ihrer Rinderherden abhängt. Nach den derzeitigen Gesetzen muss jede Kuh, die positiv auf Tuberkulose getestet wird, geschlachtet werden. Das übt enormen Druck auf die landwirtschaftliche Gemeinschaft aus.

Doku ist ein menschliches Drama

„Ich kann es den Leuten nicht verübeln, dass sie mir am Anfang misstrauisch gegenüberstanden, denn ich bin eben ein Gitarrist“, so May über die Produktion der Dokumentation. „Ich bin ein Rock-Star. Was mache ich hier? Warum sollte ich etwas beizutragen haben? Ich kam, um die Dachse zu retten. Jetzt erkenne ich, dass man, um die Dachse zu retten, alle retten muss, weil es ein einziges Chaos ist. Es ist ein tragisches menschliches Drama, bei dem Herzen gebrochen werden.“

‘Brian May: The Badgers, The Farmers And Me’ soll laut May zahlreichen Stimmen eine Plattform geben und zeigt tragische Geschichten, darunter die eines Landwirts, der seine gesamte Herde an die Krankheit verlor. Sie beleuchtet auch das Schicksal der Dachse, die laut May als Sündenböcke herhalten müssen und von denen Hunderttausende getötet wurden. Zuerst zu sehen gibt es den Film am 23. August auf BBC2.

