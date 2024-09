Queensrÿche: 40 Jahre THE WARNING

Mit 16 Studioalben, fünf Live-Alben, sieben Video-Alben, zahlreichen weltweiten Tourneen und noch vielem mehr haben sich Queensrÿche als eine der führenden Bands des Progressive Metal etabliert. Über zwanzig Millionen verkaufte Alben sprechen eine deutliche Sprache. Doch jede Erfolgsgeschichte hat ihren Anfang; für die Herren begann sie 1984 mit ihrem ersten Studioalbum THE WARNING.

Nachdem Queensrÿche durch ihre Band-betitelte EP die Aufmerksamkeit des namhaften Labels EMI erlangte, war sie bereit, mit ihrem ersten vollständigen Album die Musikwelt zu erobern. Die Besetzung war die gleiche wie auf der EP und sollte in den folgenden Jahren unverändert bleiben: Geoff Tate, Chris DeGarmo, Michael Wilton, Eddie Jackson und Scott Rockenfield. Für die Produktion engagierte die Band keinen Geringeren als James Guthrie, der unter anderem für seine Arbeit mit Pink Floyd bekannt war.

Das Schreiben der Songs für THE WARNING entstand während der Tournee zur Unterstützung ihrer EP. Dabei ließen sich die Musiker von Weltereignissen und George Orwells Roman ‘1984’ inspirieren. Doch was als kreativer Höhenflug begann, entwickelte sich bald zur Geduldsprobe: Der Aufnahmeprozess sprengte das Budget erheblich; die Musiker überschritten es um 300.000 Dollar, was zu Problemen mit dem Label führte.

EMI übergab das Abmischen einem günstigeren, aber unpassenden Tontechniker, der mit der Musik der Band nicht vertraut war. Tate, der mittlerweile ausgestiegene Sänger, erinnert sich später in einem Interview: „Es war eine echte Enttäuschung für jeden in der Band, denn es wurde uns aus den Händen genommen und von jemandem abgemischt, dem es egal war und der nicht wollte, dass die Band beim Abmischen mitwirkt. Das war also eine ziemlich schockierende Erfahrung.“

Zusätzlich wurde die Tracklist des Albums ohne das Wissen der Band während ihrer Tour geändert. Diese unerwünschten Eingriffe trübten die Zufriedenheit der Formation erheblich. Doch trotz dieser Herausforderungen fand THE WARNING seinen Weg zu den Fans. Auch wenn die Scheibe für Queensrÿche persönlich eine bittere Pille war, wurde sie in der Musikszene positiv aufgenommen. Das Werk schaffte es in den USA immerhin auf Platz 61 der Billboard Charts. Besonders im Ausland, allen voran in Japan, erreichte es Kultstatus; die Single ‘Take Hold Of The Flame’ entwickelte sich dort zu einem massiven Hit. Auf Tournee mit Größen wie Kiss und Iron Maiden spielte sich die Band in die Herzen zahlreicher Menschen.

Obwohl der große kommerzielle Durchbruch erst 1988 mit OPERATION: MINDCRIME folgte, bleibt THE WARNING ein essenzieller Teil der Geschichte von Queensrÿche. Es war der erste Schritt in eine Laufbahn, die sie an die Spitze des Progressive Metal führen sollte.

Wir gratulieren ganz herzlich zum 40. Jubiläum!

