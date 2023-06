Wir haben hier alle wichtigen Infos zum Summer Breeze Open Air 2023 für euch zusammengetragen. Neue Bands, Ticket-News und vieles mehr.

METAL HAMMER präsentiert: Summer Breeze Open Air Datum Das Summer Breeze Open Air findet vom 16. bis zum 19. August 2023 statt. Veranstaltungsort Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl. Adresse: Flugplatzstr. 1 91550 Dinkelsbühl Tickets Neben 3-Tages-Tickets (ab 199 Euro) sind nun auch Tages-Tickets (ab 89,99 Euro) erhältlich. Bitte lest euch die Artikelbeschreibung im Shop genau durch! Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Abbath Abbie Falls The Acacia Strain Ahab Amenra Archspire A Secret Revealed Ashen Beartooth Be'Lakor Beyond The Black Blackbriar Blasmusik Illenschwang Bloodbath Bloodred Hourglass Brand Of Sacrifice Cage Fight Chaosbay…