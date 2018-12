Redaktionscharts 2018: Thomas Sonder

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Matthias Weckmann Die besten Alben 2018: Ghost PREQUELLE Judas Priest FIREPOWER Primal Fear APOCALYPSE Audrey Horne BLACKOUT Mustasch SILENT KILLER Dee Snider FOR THE LOVE OF METAL The Browning GEIST Amaranthe HELIX U.D.O. STEELFACTORY Farmer Boys BORN AGAIN Die besten Konzerte 2018: Böhse Onkelz, Frankfurt, Waldstadion Dirkschneider, Berlin, Kesselhaus Night Demon, Berlin, Kesselhaus Das beste Festival 2018: METAL HAMMER PARADISE Aufsteiger des Jahres: Days Of Jupiter Der beste Song 2018: The Crown ‘Cobra Speed Venom’