Redaktionscharts 2018: Tobias Zwiebel

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Celia Woitas Die besten Alben 2018: Underøath ERASE ME Beartooth DISEASE Halcyon Days RAIN SOAKED PAVEMENTS & FRESH CUT GRASS Deafheaven ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE Thrice PALMS Coilguns MILLENNIALS Of Mice & Men DEFY Conjurer MIRE Architects HOLY HELL Nekrogoblikon WELCOME TO BONKERS Die fünf besten Konzerte 2018: Beartooth, Summer Breeze Open Air Monuments, Euroblast Heilung, Wacken Open Air Sleep, Berlin, SO36 Counterparts, Leipzig, Naumanns Das beste Festival 2018: With Full Force, Euroblast Aufsteiger des Jahres: Deafheaven Die besten Songs des Jahres: Madball ‘Old Fashioned’ nicht Metal genug? → Parkway Drive ‘The Void’ nicht Metal genug? → Judas Priest ‘Firepower’.