Redaktionscharts 2018: Tom Küppers

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Thorsten Zahn Die besten Alben 2018: Daron Malakian And Scars On Broadway DICTATOR Ghost PREQUELLE At The Gates TO DRINK FROM THE NIGHT ITSELF Powerwolf THE SACRAMENT OF SIN Bloodbath THE ARROW OF SATAN IS DRAWN Deafheaven ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE Judas Priest FIREPOWER Kissin’ Dynamite ECSTASY Immortal NORTHERN CHAOS GODS Khemmis DESOLATION Die fünf besten Konzerte 2018: Iron Maiden, München, Königsplatz Danzig, München, Tonhalle Dead Cross, München, Strom Bell Witch, NL-Tilburg, Roadburn Sun Of The Sleepless, München, Backstage Das beste Festival 2018: METAL HAMMER PARADISE Aufsteiger des Jahres: Cypecore, Visigoth, Harakiri For The Sky, Khemmis Der beste Song 2018:…