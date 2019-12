Redaktionscharts 2019: Christina Wenig

Was hast du uns gebracht, 2019? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Slayer nach.

Björn Springorum Die besten Alben 2019: 1. Alcest SPIRITUAL INSTINCT 2. Misþyrming ALGLEYMI 3. Batushka HOSPODI 4. Kadavar FOR THE DEAD TRAVEL FAST 5. Cult Of Luna A DAWN TO FEAR 6. Opeth IN CAUDA VENENUM 7. Chelsea Wolfe BIRTH OF VIOLENCE 8. Bring Me The Horizon AMO 9. Nick Cave And The Bad Seeds GHOSTEEN 10. Hexvessel ALL TREE