Redaktionscharts 2019: Heidi Skrobanski

Die besten Alben 2019:

1. Lacrimas Profundere BLEEDING THE STARS

2. Insomnium HEART LIKE A GRAVE

3. Eluveitie ATEGNATOS

4. Korn THE NOTHING

5. Faun MÄRCHEN & MYTHEN

6. Slipknot WE ARE NOT YOUR KIND

7. The Royal DEATHWATCH

8. Suidakra ECHOES OF YORE

9. Russkaja NO ONE IS ILLEGAL

10. Oomph! RITUAL

Die kompletten Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2020 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!