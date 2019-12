Redaktionscharts 2019: Lisa Gratzke

Lisa Gratzke

Die besten Alben 2019:

1. Swallow The Sun WHEN A SHADOW IS FORCED INTO THE LIGHT

2. Lacrimas Profundere BLEEDING THE STARS

3. Eluveitie ATEGNATOS

4. Avatarium THE FIRE I LONG FOR

5. Mgła AGE OF EXCUSE

6. Insomnium HEART LIKE A GRAVE

7. Lacuna Coil BLACK ANIMA

8. Equilibrium RENEGADES

9. Hanging Garden INTO THAT GOOD NIGHT

10. Imperium Dekadenz WHEN WE ARE FORGOTTEN

