David Lynch war bekannt für seine surrealistische Interpretation unserer Welt. Inspiriert von unter anderem Kafka und Hitchcock reagierte er auf die Moderne, indem er das unkonventionelle, Lynch-typische Erzählen erfand. Nachvollziehbar, was den 78-Jährigen von der Masse abhab, machen Werke wie ‘Mulholland Drive’ oder ‘Blue Velvet’.

David Lynch in der Metal-Welt

Abgesehen von seinem revolutionären Einfluss auf die Filmindustrie inspirierte er auch einige Metal-Bands. Das Anthrax-Lied ‘Black Lodge’ von ihrem Album SOUND OF WHITE NOISE (1993) wurde von dem gleichnahmigen Ort in Lynchs Fernsehserie ‘Twin Peaks’ aus den frühen Neunzigern angeregt. Es geht sogar noch direkter: Fantômas, die Supergroup mit Mike Patton als Frontmann, spielt auf ihrem Album DIRECTOR’S CUT (2001) ‘Twin Peaks: Fire Walk With Me’. Auch Blind Guardian, Swallow The Sun, Enforcer und viele weitere Bands haben auf ‘Twin Peaks’ bereits Bezug genommen.

Empfehlung der Redaktion Nine Inch Nails: Video ihres Auftritts in der dritten ‘Twin Peaks’-Staffel Seht hier ‘She's Gone Away’, performt von Nine Inch Nails in der achten Folge der dritten ‘Twin Peaks’-Staffel. Auch andersherum gab es viel Wertschätzung. Einer seiner Söhne brachte Lynch den Metal näher, obwohl dieser eigentlich bekannter Blues-Enthusiast war. So landeten Rammstein und Powermad in seinen Filmen ‘Wild At Heart’ und ‘Lost Highway’. Nine Inch Nails bekamen sogar einen Gastauftritt in der dritten Staffel von ‘Twin Peaks’.

Lange Krankheit vor dem Tod

Bei David Lynch wurde bereits im Jahr 2000 ein Lungenemphysem diagnostiziert. Durch die Krankheit benötigte er zum Schluss ständige Sauerstoffzufuhr und war so an sein Zuhause gebunden. Seine Familie machte den Tod des Regisseurs öffentlich. Sie schreibt dazu:

„Mit tiefer Trauer müssen wir, seine Familie, den Tod des Mannes und Künstlers David Lynch verkünden. Wir wünschen uns während dieser Zeit Privatsphäre. In unserer Welt ist nun, nach seinem Ableben, ein klaffendes Loch. Aber, wie er sagen würde: ‘Fokussiere dich auf den Donut, nicht das Loch’“

METAL HAMMER wünscht den Hinterbliebenden viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.

