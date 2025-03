auch interessant

Gegensätze ziehen sich an – zumindest musikalisch. Das beweisen Swallow The Sun mit ihrem Auftritt auf der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt zu Beginn des Jahres. Denn die Finnen präsentieren ihren Fans eine ganz besondere Show: Ballett kombiniert mit Doom Metal. Im exklusiven Video-Interview mit METAL HAMMER sprechen Swallow The Sun über ihr Experiment und die Zusammenarbeit mit dem Ballett Finland.

Weltpremiere für Swallow The Sun

Ihr Auftritt in der Karibik war nicht das erste Mal, dass Swallow The Sun mit dem Ballett Finland gemeinsam auf der Bühne standen. Bereits 2024 präsentierte die Band mit drei ausverkauften Konzerten in Helsinki diese einzigartige Kombination. Swallow The Suns Auftritt auf der Metal-Kreuzfahrt ist trotzdem ein besonderer Anlass: Schließlich ist es das erste Mal, dass die Band ihr Ballett-Experiment außerhalb von Finnland aufführt.

Wie zuvor wird die Choreografie des Ballett Finland von Swallow The Sun mit ihrem Song ‘Plague Of Butterflies’ musikalisch unterstrichen. Diese 35-minütige Ballade stammt von einer EP desselben Namens, die die Band bereits 2008 veröffentlichte. Lyrisch handelt ‘Plague Of Butterflies’ von einer einsamen und leeren Welt, die von einer Seuche heimgesucht wird.

Endlich auf der Bühne

Im Video-Interview mit METAL HAMMER offenbaren Sänger Mikko Kotamäki, Gitarrist Juha Raivio und Bassist Matti Honkonen, dass dieser Song ursprünglich für eine New Yorker Theatergruppe verfasst wurde. Jedoch kam es 2008 nie zu der geplanten Aufführung. Umso glücklicher scheinen Swallow The Sun jetzt endlich die Chance zu haben, ihre Vision für ‘Plague Of Butterflies’ zu verwirklichen (den ausführlichen Festival-Bericht lest ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 04/2025). Wie genau es zur Zusammenarbeit mit dem Ballett Finland kam und warum genau die Band sich für die Kombination aus Metal und klassischem Tanz entschieden hat, verraten Swallow The Sun im weiteren Verlauf des Interviews.

Interview: Katrin Riedl, Schnitt: Dominik Winter

Wer die volle Aufführung von ‘Plague Of Butterflies’ nacherleben möchte, kann sich hier einen Fan-Mitschnitt auf YouTube anschauen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.