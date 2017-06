Nine Inch Nails: Video ihres Auftritts in der dritten ‘Twin Peaks’-Staffel

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Seit dem 22. Mai 2017 ist die dritte Staffel der US-Serie ‘Twin Peaks’ auf Sky Deutschland zu sehen. Wie schon früher findet sich darin eine Zusammenarbeit von Regisseur David Lynch mit Trent Reznor beziehungsweise Nine Inch Nails.

Für den 1997er-Lynch-Streifen ‘Lost Highway’ produzierte Reznor den Soundtrack, auf dem sich unter anderem ein Nine Inch Nails-Song (‘Perfect Drug’) und ein Score-Beitrag Reznors (‘Driver Down’) befindet. Zudem führte Lynch Regie beim Video zu Nine Inch Nails’ ‘Came Back Haunted’ (2013).

In der achten Folge der dritten ‘Twin Peaks’-Staffel treten nun Nine Inch Nails im Old Roadhouse auf und performen einen Song ihrer 2016er-EP NOT AN ACTUAL EVENT.

Seht hier den Auftritt im Old Roadhouse und den Song ‘She’s Gone Away’: