Nine Inch Nails: Neue EP soll in Kürze erscheinen

Im Dezember 2016 erschien mit NOT THE ACTUAL EVENTS nicht nur das erste Nine Inch Nails-Lebenszeichen seit Längerem, sondern auch der erste Teil einer EP-Trilogie, wie Trent Reznor nun offenbart hat. “Die drei EPs werden in einem Abstand von sechs bis acht Monaten erscheinen”, so Reznor.