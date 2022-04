Auf THE BURIED STORM nimmt uns Jayn Maiven mit auf den Grund ihres ganz persönlichen Ozeans. In eine dunkle, beängstigende, fremde und doch seltsam beruhigende Welt voller Schatten. Dennoch ist Licht in ihrer Musik. Licht, das durch die Risse in ihr hineindringt, um es mit den Worten des großen Leonard Cohen zu sagen. Immer schon eine Meisterin der dräuenden Atmosphäre, ist dieses zweite Darkher-Album ein überwälti­gendes, aufwühlendes und dennoch Trost spendendes Manifest. Darkher perfektionieren ihren ureigenen Doom Folk aus geisterhaftem Sirenengesang, nervösen Geigen, grollenden Riffs und glazialen Drums, schaffen mit den acht Stücken ein zerbrechliches Zuhause im Auge des großen Sturms.

Instrumentalisiert mit Hall, Tiefe und Weltschmerz, ausgeführt mit einer meditativen, in sich gekehrten Gelassenheit: THE BURIED STORM mag aus den bekannten Zusätzen ihres Universums zusammengesetzt sein. Die Anordnung der Teile ist diesmal jedoch so makellos, voller beschwörender Kraft, dass man fast versucht ist, der Engländerin danach eine radikale Kurskorrektur zu empfehlen. Besser als hier kann man diese Musik eigentlich nicht exorzieren.

