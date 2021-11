Extreme Musik, Black Metal im Besonderen, lebt vom Kontrast. Nur wer es schafft, bis zum Kern durchzudringen, die raue Schale abzupulen und das Süße zu entdecken, wird Freude daran haben. Und so hat Black Metal etwas mit Intensität zu tun, aber auch enorm viel mit Dynamik. In beiden Bereichen sind Der Weg einer Freiheit ganz vorne mit dabei, das beweist auch NOKTVRN. Es sind nicht einzelne Songs, die hervorstechen, es ist der Flow. Hier reißt das Album als Gesamtheit mit. Im Kleinen kann man das gesamte Spektrum vielleicht am besten in ‘Am Rande der Dunkelheit’ erfassen, einem Stück, das beinahe manisch zwischen den emotionalen Polen pendelt.

‘Immortal’ hingegen setzt auf Kontrastreichtum, startet zart rhythmisch, getragen von sparsamer Instrumentierung und introvertiertem Klargesang. Umso härter ist der Bruch, als der Track Fahrt aufnimmt und seine Fratze zeigt. NOKTVRN ist kein Werk, das sich einfach hergibt. Es fordert, weil man zuhören und ihm folgen muss. Wer sich diese Zeit bewusst nimmt, wird reichlich belohnt – ein packendes Album, authentisch und über weite Strecken auch außergewöhnlich.

