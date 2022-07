Die Macher des METAL HAMMER PARADISE blicken nach vorne und können bereits jetzt vermelden: Das Festival ist ausverkauft!

Datum Das METAL HAMMER PARADISE findet am 18. und 19. November 2022 statt. Veranstaltungsort Veranstaltungsort ist der Ferienpark Weissenhäuser Strand. Der liegt direkt an der A1 in einer Dünenlandschaft an der Ostsee. Adresse: Seestraße 1 23758 Oldenburg in Holstein Preise & Tickets Die Veranstaltung ist ausverkauft. Frei werdende Kontingente und Tages-Tickets sind erhältlich unter www.metal-hammer-paradise.de oder telefonisch unter 0180-6502501. Es gibt eine Warteliste auf der ihr euch zum Nachrücken eintragen lassen könnt. Einfach am Weissenhäuser Strand durchrufen unter der 01806 502 501! [20 ct/min. aus dem dt. Festnetz - Mobilfunk max. 0,60 €/min.]. Tickets ohne Übernachtung gibt es allerdings auch…