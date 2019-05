Überraschend beginnt das zweite Album der Combo aus Nürnberg, nämlich mit ­akustischen Latino-Klängen. Der erste Anschein von STRAPS OF WRATH trügt jedoch. Ab der zweiten ­Nummer ‘Leave Them To Die’ werden völlig andere Töne angeschlagen, und plötzlich erkennt man die eigentliche musikalische Ausrichtung des Trios in Richtung Metallica und Co. An Vielseitigkeit mangelt es den Herren von Kingbéast schon mal nicht: Zwischen groovigen Thrash-Nummern wie dem titelgebenden ‘Straps Of Wrath’ finden sich auch eher schwerfällige, Doom-angehauchte Passagen wie in ‘Badass’ und ruhige Akustikstücke wie ‘Youth’ oder ‘En Pleine Nuit’.

Auch für sprachliche Abwechslung ist gesorgt – neben spanischen Einschüben ist auch der slowakische Titel ‘V strede srdciach od európy’ auf der Platte zu finden. Mit ordentlich Schwung im Gepäck und einer gehörigen Portion Gitarrengeschredder wollen Kingbéast an den Erfolg ihres Debütalbums DEMONIC BEAST ARISES (2014) anknüpfen. Wer sich in diesem Genre wohlfühlt, aber auch offen für Neues ist, könnte an STRAPS OF WRATH durchaus Gefallen finden.