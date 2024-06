THE FORMLESS FIRES

Wie melodisch Black Metal auch außerhalb der folkigen Subgenre-Ecke klingen kann, zeigt Kvaen-Mastermind Jacob Björnfot mit dem dritten Album seines Soloprojekts unmissverständlich. Auf THE FORMLESS FIRES halten sich keifender Traditionalismus – inklusive Heavy-Bewunderungs-Riffs – und Death Metal-Elemente die Waage, und große Melodien verbinden das Ganze zu einer überzeugenden Raserei. Schon im eröffnenden Titel-Song ist erkennbar, was das Album als Ganzes strahlen lässt: Tempobrüche halten Drum-Getrappel interessant, mühelos keifender Gesang steht sirrenden Riffs entgegen – und das alles eingefasst in knackige Song-Längen. Obgleich indiskutabel hart und dunkel, ertappt man sich im Kopfnicken auch mal beim abschweifenden Mitsingen einer Gitarrenzeile (oder im Fall von ‘Tornets Sång’ auch beim Wunsch, auf Schwedisch den unschlagbar eingängigen Refrain mitgrölen zu können).

Dabei wirkt die Platte trotz verschiedener Elemente nicht überkandidelt; Kvaen wahren den Fokus auf das, was wirklich wichtig ist: gute Songs. Die Schweden nageln hiermit hymnendicht fest, warum sie schon mit ihrem Debüt 2020 als Überraschungs-Hit gefeiert wurden. Mit Metal Blade als größerem Label an ihrer Seite steht dem verhältnismäßigen Mainstream-Erfolg wohl nichts mehr im Weg – und beim Klang von THE FORMLESS FIRES kann nicht einmal das die Puristen stören.

***

***